Inter-Atalanta 4-0, Percassi furioso: “Errori gravissimi di arbitro e Var. Scandaloso, partita condizionata”

“Commentare una partita così è molto difficile. È un grande dispiacere per il risultato, ci sono stati episodi determinanti in cui sono stati fatti errori gravissimi da parte di arbitro e Var. Penso al gol annullato, è veramente incomprensibile come nonostante tutte le immagini a disposizione si riesca ad annullare un gol così”. Lo ha detto l’amministratore delegato dell’Atalanta, Luca Percassi, dopo la sconfitta contro l’Inter ai microfoni di Dazn: “Era una partita potenzialmente bellissima, è stata pesantemente condizionata da errori arbitrali che hanno condizionato il risultato a favore dell’Inter in un senso dilagante”, ha aggiunto, dando poi vita a un acceso confronto col moviolista Marelli: “Secondo noi è assolutamente un gol valido, non c’è alcun tocco di Miranchuk. Nel caso piuttosto doveva esserci un rigore per l’Atalanta. Un altro episodio veramente scandaloso è stato il rigore concesso in cui nessuno allo stadio ha capito cosa stava succedendo, sono passati sei minuti per cercare qualcosa che nessuno aveva visto con un guardalinee che aveva alzato la bandierina”.