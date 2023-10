Inghilterra, morta a 38 anni Tabby Brown: modella ed ex fidanzata di Balotelli e Sterling

È morta all’età di 38 anni la modella Tabby Brown, famosa in Inghilterra per aver partecipato al reality televisivo The Bachelor e in passato anche fidanzata di calciatori quali Raheem Sterling e Mario Balotelli. Con quest’ultimo la relazione era durata circa sette mesi dopo essersi conosciuti in discoteca nel 2011. L’ex manager della modella, apparsa anche su Playboy e in diversi video musicali, ha confermato la sua tragica morte al The Sun. Amici e fans scioccati hanno riempito i social media per renderle omaggio. Al momento non si conoscono le cause della prematura scomparsa della donna.