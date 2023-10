Inghilterra-Italia, Tomori non convocato da Southgate per scelta tecnica

Fikayo Tomori non sarà in campo questa sera nella sfida tra Inghilterra e Italia valida per le qualificazioni a Euro 2024. Il difensore del Milan e della Nazionale inglese è stato escluso dalla lista dei 23 convocati per scelta tecnica di Southgate. Tutti e 25 i giocatori erano infatti a disposizione dal punto di vista fisico per l’impegno di questa sera, ma il commissario tecnico può portarne solo 23 tra campo e panchina. Tomori aveva giocato da titolare nell’amichvole vinta contro l’Australia. Insieme a lui escluso anche Nketiah.