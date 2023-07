Inghilterra-Haiti in tv: data, orario, canale e diretta streaming Mondiali femminili 2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Inghilterra e Haiti, valida per il primo turno della fase a gironi dei Mondiali femminili 2023. Sfida a senso unico, almeno sulla carta, tra una delle nazionali più forti al mondo e un’outsider. Ciò non vuol dire che sia certa la vittoria dell’Inghilterra, ma sarebbe sicuramente una grandissima sorpresa se ciò non si verificasse. La sfida è in programma sabato 22 luglio alle ore 11:30 italiane. Diretta streaming sulla piattaforma Fifa+.