Mondiali femminili 2023: Inghilterra sottotono, vittoria di misura e su rigore contro Haiti

Inghilterra sottotono all’esordio ai Mondiali di calcio femminili 2023, ma comunque vincente. La nazionale dei Tre Leoni, tra le favorite per la vittoria finale nella rassegna iridata in corso di svolgimento in Australia e Nuova Zelanda, ha battuto di misura e su rigore la debole selezione di Haiti, faticando tantissimo a costruire palle gol nitide. A decidere l’incontro, valido per la prima giornata del gruppo D, è il penalty siglato al minuto 29′ dal numero dieci Stanway. Nello stesso raggruppamento, fra pochi minuti prenderà il via Danimarca-Cina, e si delineerà la classifica dopo l’esordio di tutte e quattro le squadre. Per le inglesi prossimo impegno contro le danesi, per le haitiane lo scontro con le cinesi che sarà decisivo per l’eventuale secondo posto.