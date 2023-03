Highlights e gol Juventus-Friburgo 1-0: Europa League 2022/2023 (VIDEO)

di Giorgio Billone

Il video con gli highlights e i gol di Juventus-Friburgo 1-0, match valido per l’andata degli ottavi di finale di Europa League 2022/2023. All’Allianz Stadium partita davvero dura per i bianconeri piemontesi, che a ogni modo la sbloccano a inizio secondo tempo grazie al gran gol di testa da parte di Di Maria, davvero scatenato. Nella ripresa apprensione per i problemi fisici dello stesso Fideo e anche di Chiesa, ma la squadra di Allegri vince. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida.

