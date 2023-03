Indian Wells 2023, Alcaraz: “Non vedo l’ora di affrontare Sinner, le nostre sfide sono divertenti”

Cresce l’attesa per la semifinale del Masters 1000 di Indian Wells 2023 tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, in quello che sarà il quinto confronto a livello Atp tra i due. Non sono però solamente i tifosi ad essere impazienti, bensì anche i due diretti interessati. A testimoniarlo è un tweet dello spagnolo, che ha scritto: “Non vedo l’ora di giocare contro Jannik domani. A prescindere da chi abbia vinto, credo che i nostri precedenti match siano stati molto divertenti per i tifosi, ma anche per noi“. Appuntamento alla serata di sabato 18 marzo: in palio la finale del primo Mille stagionale.