Salto con gli sci, Vikersund 2023: primo l’austriaco Kraft, qualificazione ottenuta da Bresadola

È terminata la prova di qualificazione per quanto concerne il salto con gli sci di Vikersund 2023, gara in cui c’erano in palio 40 posti per il round finale su 62 atleti in totale. Primo si è classificato l’austriaco Stefan Kraft (216.0), che ha preceduto il connazionale Michael Hayboeck (201.0) e il norvegese Halvor Egner Granerud (200.4). Gli italiani impegnati quest’oggi erano due, con Giovanni Bresadola che si è qualificato grazie ad un 172.7, punteggio che ha fruttato un 19° posto. Eliminato, invece, Alex Insam, il cui 121.0 non gli ha permesso di andare al di là della 43esima piazza.

SALTO CON GLI SCI VIKERSUND 2023 – TUTTI I QUALIFICATI