Incredibile in Grecia, arbitri polacchi si ubriacano e litigano in aereo: interviene la polizia

Incredibile ciò che è avvenuto in Grecia. Come riportato da SDNA, la sfida tra AEK e Aris, valida per la quarta giornata dei playoff del massimo campionato nazionale, sarebbe dovuta essere diretta dagli arbitri polacchi nominati, ovvero Pawel Raczkowski, Radoslav Siecka, Adam Kupcik e al VAR Krzysztof Jakubik.

Da quanto raccolto però, sull’aereo che avrebbe condotti i polacchi in Grecia, gli ufficiali di gara avrebbero consumato una quantità notevole di alcolici, mostrandosi poi aggressivi con altri passeggeri, a tal punto da scatenare anche una rissa. In aeroporto un arbitro avrebbe sputato contro un cittadino greco, con il quale aveva discusso sull’aereo. All’arrivo in Grecia, sarebbe anche intervenuta la polizia insieme ad un emissario della federazione locale, che ha provato a riportare la calma.

Dal canto loro, i fischietti polacchi incolpano due tifosi del Panathinaikos, che a loro dire parlavano polacco e li avrebbero minacciati e aggrediti, sputandogli addosso. Il caso è stato denunciato alla polizia stamani dal figlio delle presunte vittime dell’incidente con gli ufficiali polacchi che dovranno dunque comparire in tribunale. Come facilmente intuibile, la gara non è stata diretta dai 4 arbitri inizialmente incaricati.