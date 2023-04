Reggina-Venezia, cambia l’arbitro: dirigerà Marchetti al posto di Abisso

Cambio di dischetto in Reggina-Venezia, sfida che si disputerà domani e valevole per la trentaduesima giornata di Serie B. A dirigere la gara non sarà più il palermitano Rosario Abisso ma l’arbitro di Ostia Lido Matteo Marchetti. A darne comunicazione la Reggina, con una nota ufficiale.