Inchiesta dossieraggio: tra i personaggi spiati anche Agnelli, Allegri e Cristiano Ronaldo

Ci sono anche l’ex presidente della Juventus Andrea Agnelli, l’allenatore Massimiliano Allegri e l’ex Cristiano Ronaldo tra i personaggi spiati da Pasquale Striano, luogotenente della Guardia di Finanza che negli ultimi hanno ha condotto ricerche su informazioni finanziarie e giudiziarie. E’ quanto emerso in occasione dell’inchiesta della procura di Perugia, come riporta Calcio e Finanza, “su quella che sembra essere la più ampia violazione delle banche dati statali nella storia recente italiana”.

Tali informazioni – informa Repubblica – sarebbero state utilizzate per avviare indagini e per scopi personali: è proprio questa l’accusa mossa a Striano e il suo ex capo, il magistrato della Direzione nazionale antimafia, Antonio Laudati. Striano avrebbe dunque cercato segnalazioni sospette su 78 personaggi famosi, la maggior parte uomini impegnati in politica – era il momento in cui si stava formando il nuovo Governo – ma non solo, come dimostra l’interesse per tre “juventini” come Agnelli, Allegri e CR7. L’uomo aveva anche tentato di avviare anche un’indagine sul presidente della FIGC, Gabriele Gravina, fingendo di aver ricevuto segnalazioni di reato dalla procura di Salerno, ma in realtà la fonte era vicina al presidente della Lazio, Claudio Lotito.