Slittino, CdM Sigulda: Elina Ieva Vitola profeta in patria, Fischnaller quarto nella prova maschile

E’ andata a Elina Ieva Vitola la vittoria nell’appuntamento finale della Coppa del Mondo 2023/2024 di slittino, di scena a Sigulda. Profeta in patria dunque l’atleta lettone, al secondo successo in Coppa del Mondo e capace di trionfare con il tempo complessivo di 1:23.176. Staccata di 74 millesimi la tedesca Anna Berreiter, mentre completa il podio la connazionale Merle Fraebel. In top 5 anche la statunitense Farquharson e la lettone Berzina; solo nona invece Julia Taubitz, al comando dopo la prima manche per poi crollare. Poco male per la tedesca, che aveva già vinto la quarta Sfera di Cristallo, la quarta della sua carriera. Per quanto riguarda le azzurre, infine, 13° posto per Verena Hofer a 539 millesimi dalla vetta; 14^ invece Nina Zoeggeler a +565.

Vittoria lettone anche nella prova maschile, conquistata da Kristers Aparjods con il tempo di 1’35”169. L’atleta di casa si è messo alle spalle il tedesco Felix Loch (secondo a 146 millesimi) e l’austriaco Nico Gleirscher. Quarta piazza invece per Dominik Fischnaller, che ha chiuso una stagione non entusiasmante con un piazzamento ai piedi del podio, a 286 millesimi dalla vetta. Più staccati gli altri due italiani, Leon Felderer 17° e Alex Gufler 20°.