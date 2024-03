Inchiesta dossieraggio, Lotito: “Floridi è amico di tutti i presidenti della Lega Serie A”

In un’intervista telefonica rilasciata al Tg1, Claudio Lotito ha parlato del suo rapporto con Emanuele Floridi, ex braccio destro di Gabriele Gravina, in occasione dell’inchiesta dossieraggio di Perugia: “Cercano di dire in tutte le cose ‘amico di Lotito’, ma Floridi è amico di tutti, non solo mio. E’ amico di tutto il mondo e di tutti i presidenti della Lega di serie A – ha detto il presidente della Lazio -. Confondono strumentalmente il piano politico dai fatti personali che non hanno nulla a che vedere“.

Lotito ha poi ribadito la propria posizione anche ai microfoni di Sky Sport: “La Lazio non c’entra nulla e il sottoscritto non c’entra nulla. Oggi ho fatto un comunicato ufficiale per diffidare chi accosta il mio nome a questa vicenda. Il mio nome fa audience quindi lo usano per fare risonanza, ma io non entro nelle vicende e non conosco nessuno. Sono stato chiamato perché con alcune persone, tra cui Floridi, ho un rapporto, ma come tutti i presidenti di A e B. Non ho nulla da nascondere. Il primo che si azzarda a coinvolgermi pagherà le conseguenze previste dalla legge“.

Infine, sulla partita dell’Allianz Arena: “Oggi proveremo a scrivere una pagina importante della storia sportiva della Lazio, soprattutto per ricompensare la passione, il sostegno e l’affetto che i tifosi dimostrano. Spero che la squadra scenda in campo con la ferocia agonistica e lo spirito di gruppo giusti“.