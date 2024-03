Serie C 2023/2024: la Virtus Entella travolge il Perugia, vincono Atalanta U23 e Pro Patria

La Virtus Entella travolge il Perugia con un clamoroso 5-0 nel turno infrasettimanale della trentesima giornata di Serie C 2023/2024. Nel girone B in terra ligure al Comunale di Chiavari non c’è partita: due gol di Corbari (che nella ripresa segna ancora per la tripletta personale) la indirizzano nel primo tempo, nella ripresa ci pensano anche Petermann e Montevago a calare la manita nei confronti degli umbri: il Grifo cade ancora e resta in quarta posizione, i padroni di casa provano invece ad avvicinarsi alla zona playoff dopo un brutto girone di andata. Sempre in questo raggruppamento, finisce 1-1 tra Pineto e Vis Pesaro: a Nicastro risponde Chakir e i padroni di casa per il momento restano aggrappati al treno playoff.

La maggior parte delle partite delle 18.30, però, riguarda il girone A. Colpo del Trento che vince in casa del derelitto Alessandria grazie al gol di Satriano al 75′, mentre la Pro Patria piega la Pro Vercelli grazie a una doppietta di Castelli (inutile la rete di Petrella). Il Legnago continua a volare e batte la Pergolettese: Franzolini e Boci la decidono, dimezza il parziale Mazzarani nel finale. L’Atalanta U23 piega il Lumezzane con un gol di Vlahovic, 0-0 tra Arzignano e Albinoleffe e tra Pro Sesto e Giana Erminio.