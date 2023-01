L’orario e la diretta streaming di Imolese-Entella, match valido per la venticinquesima giornata della Serie C 2022/2023. I padroni di casa sono tornati alla vittoria nel match precedente in casa della Fiorenzuola; gli ospiti, invece, arrivano da cinque risultati utili consecutivi in campionato. Appuntamento questo pomeriggio, martedì 31 gennaio, alle ore 14.30. La partita verrà trasmessa in diretta su Eleven Sports.