Reggiana-Fiorenzuola oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Reggiana-Fiorenzuola, match valevole per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. La capolista del girone B è reduce da sei successi consecutivi e non ha alcuna intenzione di fermarsi: l’obiettivo è consolidare ulteriormente la prima posizione. Gli ospiti, dal loro canto, hanno ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque gare ed hanno un disperato bisogno di rialzare la testa. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 31 gennaio alle ore 21:00 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella Diretta Gol di Sky Sport.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA