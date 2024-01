Il day after di Sinner: “Bellissimo celebrare questo traguardo. La mia fonte d’ispirazione? Federer”

“Non ho dormito molto, ma è bellissimo essere qui per celebrare un traguardo incredibile, raggiunto assieme al mio team”. Jannik Sinner, neanche 12 ore dopo il trionfo sulla Rod Laver Arena è già in piedi per il tradizionale shooting fotografico con la coppa al Royal Botanical Garden di Melbourne. “Sono il più giovane tennista a vincere qui dal 2008, dal primo titolo di Novak Djokovic? Non penso che il suo record di 10 trionfi sia raggiungibile. Per adesso sono contento così, di potere tenere questa coppa in mano”, afferma l’altoatesino ai microfoni di Supertennis. “Non so se siamo di fronte ad un cambio della guardia, è difficile prevedere cosa accadrà in futuro. Ma posso dire di essere contento di far parte della nuova generazione, perché sono quello di cui lo sport ha bisogno”, aggiunge.

“I miei genitori mi hanno sempre sostenuto e mi hanno sempre aiutato a chiarirmi le idee quando ero combattuto tra la racchetta, il pallone e lo sci. A 13 anni ho preferito il tennis perché ti dà più tempo, a differenza dello sci ti perdona un errore. E poi semplicemente perché in questo sport sentivo che avrei potuto fare la differenza”, ribadisce Sinner rispondendo alle curiosità dei tanti giornalisti presenti sull’argomento toccato durante la cerimonia di premiazione. Per concludere la mattinata, Jannik ha risposto ad alcune domande di un bambino selezionato da Tennis Australia: “La mia fonte d’ispirazione – gli ha detto – è stato Roger Federer, non solo per la sua classe, ma anche per il suo modo educato e rispettoso di porsi nei confronti degli altri, dagli arbitri agli avversari passando per il pubblico. La cosa più importante è circondarsi delle persone migliori e poi affrontare tutto con il sorriso”.