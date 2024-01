Tiro a segno, Coppa del Mondo Il Cairo 2024: Vennekamp vince nella pistola 25m. Azzurre fuori dalla finale

La tedesca Doreen Vennekamp vince nella pistola sportiva da 25 metri femminile, a Il Cairo, in Egitto, sede della prima tappa di Coppa del Mondo. La 28enne in finale è riuscita a superare nella serie finale la greca Anna Korakaki, battuta 39-37. Terzo posto invece per l’ungherese Veronika Major (33). Più indietro e fuori dal podio la francese Camille Jedrzejewski (27), seguita dall’indiana Kaur Brar (23), la bulgara Miroslava Mincheva (19), l’altra francese Heloise Fourre (13) e l’atleta di Taipei Chia Chen Tien (9). Nessuna azzurra in finale. Nelle qualificazioni Chiara Giancamilli si è piazzata al venticinquesimo posto (576-12x), davanti a Margherita Brigida Veccaro (28°, 575-14x), Sara Costantino (43°, 559-14x) e Maria Varricchio (45°, 559-11x).