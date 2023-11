Il comitato olimpico russo fa appello al TAS dopo la sospensione da parte del CIO

Il Comitato Olimpico russo ha fatto appello alla Corte arbitrale dello sport (Tas) contro la sospensione del sistema di giustizia sportiva da parte del Comitato Olimpico Internazionale. Il fatto risale alla metà di ottobre, e ha avuto come conseguenza l’effetto di privarlo dei finanziamenti olimpici. A darne notizia è la stessa Corte che non ha ancora fissato l’udienza, ricordando che il Cio intendeva quindi sancire la collocazione sotto l’autorità dell’organismo russo di quattro organizzazioni sportive delle regioni ucraine occupate. Il Comitato Olimpico russo – spiega la Corte arbitrale dello sport – “chiede che la decisione impugnata venga annullata e che venga reintegrato come Comitato Olimpico Nazionale riconosciuto dal Cio, beneficiando di tutti i diritti e le prerogative concessi dalla Carta Olimpica”.