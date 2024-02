Humbert-Dimitrov in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Marsiglia 2024

Ugo Humbert sfiderà Grigor Dimitrov nella finale dell’ATP 250 di Marsiglia 2024, torneo in programma sul cemento indoor francese. Promette spettacolo l’atto conclusivo dell’evento, che mette di fronte due giocatori di grande talento e in un ottimo periodo di forma. Il beniamino di casa ha superato contro pronostico Hurkacz e va a caccia del quinto titolo in carriera. Il bulgaro ha invece vinto una battaglia di tre set contro Khachanov, raggiungendo la sua seconda finale stagionale dopo quella vinta a Brisbane. Dimitrov ha vinto entrambi i precedenti e scenderà in campo con i favori del pronostico.

Dimitrov e Humbert scenderanno in campo domenica 11 febbraio alle ore 15.30. La diretta televisiva del torneo di Marsiglia è affidata a Sky Sport, che seguirà l’evento tramite i canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), oltre che in streaming su NOW e Sky Go. Potrete in ogni caso tenere d’occhio sempre Sportface.it che seguirà il torneo francese garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti (con un focus sugli italiani) per tutto l’arco della settimana.