Hockey su ghiaccio, primo test match per l’Italia: mercoledì sera c’è l’Austria

Prosegue la preparazione della Nazionale italiana di hocky su ghiaccio in vista del Mondiale di 1^Divisione Gruppo A in programma a Nottingham. Gli azzurri, dopo aver svolto la prima fase del raduno a Canazei, si sono infatti spostati alla Würtharena di Egna. Nella serata di mercoledì, alle ore 20:00 ci sarà un primo test match contro l’Austria alla Intercable Arena di Brunico. Venerdìle due compagini replicheranno, sfidandosi ad Innsbruck. Poi l’Italia affronterà due amichevoli la prossima settimana (20/21 aprile) contro la Slovenia e infine la Corea del Sud il 27 aprile nell’ultimo test prima dell’esordio ufficiale contro la Romania nella competizione, in programma il 29 di questo mese.

“La prima settimana a Canazei abbiamo fatto tanta condizione – spiega il difensore Alex Trivellato ai canali della federazione -, in questi primi due giorni a Egna invece abbiamo iniziato a concentrarci sul sistema di gioco: siamo felici di poter giocare domani e metterci alla prova in pista. L’obiettivo a Nottingham non sarà soltanto quello di risalire in Top Division, ma di vincere il torneo: abbiamo le potenzialità per farlo e dobbiamo andare lì con questa mentalità”.