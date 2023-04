Milan-Napoli, Pioli ritrova anche Kalulu: Ibrahimovic l’unico assente

Milan quasi al completo per la gara contro il Napoli ai quarti di finale di Champions League. La squadra si è allenata in mattinata a Milanello alla vigilia del match di San Siro. Confermata la presenza di Pierre Kalulu, che già nella giornata di ieri aveva lavorato con il gruppo dopo aver saltato le ultime due partite di campionato per un infortunio al polpaccio. Nonostante il rientro del francese, però, al centro della difesa dovrebbe toccare a Kjaer e Tomori. Assente Zlatan Ibrahimovic, ancora alle prese alle prese con l’infortunio rimediato con Nazionale svedese. Non si sono allenati con il gruppo i giocatori esclusi dalla lista Champions, come Dest, Bakayoko, Vranckx, Tatarusanu e Adli.