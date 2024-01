Hockey prato, Italia a Ranchi per il torneo di qualificazione olimpica: in palio tre pass per Parigi 2024

L’Italia femminile di hockey su prato fa tappa a Ranchi (India), dove dal 13 al 19 gennaio si disputerà il torneo di qualificazione olimpica, che mette in palio tre pass olimpici per Parigi 2024. Appena otto le squadre ammesse tra cui l’Italia, inserita nel girone B con Nuova Zelanda, Stati Uniti e le padrone di casa dell’India.

Compito non facile per le azzurre allenate da Andres Mondo, le quali non hanno però voluto lasciare nulla al caso – sono arrivate in India già il 4 gennaio per acclimatarsi e limare gli ultimi dettagli relativi alla preparazioni – e sono pronte a giocarsi le proprie carte al Marang Gomke Jaipal Sing Hockey Stadium di Ranchi. La formula prevede una fase a gironi in cui le migliori quattro (due per gruppo) accederanno alla fase finale, mentre le altre quattro prenderanno parte a una mini pool. Ovviamente gli occhi saranno puntati sulle sfide per il podio, che assegnerà anche le carte olimpiche.

“Consapevoli che affronteremo squadre molto forti, dopo una preparazione intensa e la disputa di alcune amichevoli, le nostre aspettative sono quelle di essere competitivi: vogliamo giocare alla pari con tutte le nostre avversarie. Crediamo nelle nostre capacità e siamo pronti a dare il massimo: non vediamo l’ora!” ha detto il ct Mondo. Di seguito le 18 atlete convocate:

PORTIERI: LUCIA CARUSO, AGUSTINA D’ASCOLA

DIFENSORI: MARIA DEL ROSARIO ALEMAN, SOFIA LAURITO, CAMILA MACHIN, SARA PUGLISI (capitano)

CENTROCAMPISTI: ELETTRA BORMIDA, TERESA DALLA VITTORIA, MARIA EMILIA GARCIA MUNITIS, MARIA EMILIA INAUDI, AILIN OVIEDO, MERCEDES PASTOR, IVANNA PESSINA

ATTACCANTI: ANTONELLA BRUNI, FEDERICA CARTA, GUADALUPE MORAS, LARA OVIEDO, ANTONELLA RINALDI