Sci alpino, tripletta azzurra nella prova di discesa di Altenmarkt-Zauchensee: Brignone miglior tempo

Parla italiano l’unica prova della discesa di Altenmarkt-Zauchensee, in vista del weekend sulle nevi austriache dove andranno in scena le gare valide per la Coppa del Mondo 2023/2024 femminile di sci alpino. Il miglior tempo l’ha infatti messo a referto Federica Brignone, capace di sciare in 1’47″32. Alle sue spalle altre due azzurre: Nicol Delago, seconda a 41 centesimi, e Sofia Goggia, terza a 48 centesimi. A completare la top 5 due padrone di casa, vale a dire le austriache Mirjam Puchner (a 82 centesimi) e Ariane Raedler (a 98).

Più staccate invece le altre italiane: due secondi di ritardo per Nadia Delago, 2″98 per Laura Pirovano e 6 per Monica Zanoner. Poco attendibile invece la prova di Marta Bassino, caratterizzata da un errore che le ha fatto perdere molto tempo. Buone notizie dunque per lo sci azzurro in vista del weekend: si parte venerdì 12 con il supergigante (recupero di quello cancellato a St.Moritz), poi si prosegue con la discesa sabato 13 e infine il super-G domenica 14.