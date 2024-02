Highlights Virtus Bologna-Partizan 88-84: basket Eurolega 2023/2024 (VIDEO)

di Olivia Carbone 1

La Virtus Bologna vince sul Partizan per 88-84. La partita valida per l’Eurolega regala grandi emozioni, con i bolognesi che trovano la vittoria negli ultimi secondi disponibili. Questi i momenti salienti del match che si è concluso con il successo in extremis delle vu nere.