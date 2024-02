Lecce-Fiorentina 3-2, D’Aversa: “Vittoria di cuore. Perdere sarebbe stato incommentabile”

“E’ stata una vittoria meritata, anche oggi abbiamo fatto una prestazione, soprattutto nel primo tempo, con possesso di palla, tante occasioni create, tante situazioni davanti alla porta: è una vittoria di cuore, sono stati bravi i ragazzi a crederci fino alla fine, spinti da un pubblico fantastico. Quando l’ambiente è compatto si possono raggiungere obiettivi importanti, sarebbe stata dura commentare una sconfitta dopo una prova del genere di questi ragazzi”. Lo ha detto l’allenatore del Lecce, Roberto D’Aversa, dopo l’incredibile vittoria contro la Fiorentina: “Io i ragazzi li vedo lavorare tutti i giorni, so quanto spingono. Ultimamente non hanno raccolto quello che meritavano, dispiace soprattutto per loro. La partita di stasera ha dimostrato che, se ci crediamo e siamo determinati, siamo capaci di far tutto. Altre volte siamo andati in vantaggio e non abbiamo portato il risultato a casa, ma la squadra è molto giovane, il gol del 3-2 l’ha fatto un 2004 e questo è il premio alla politica di una società che crede nei giovani e investe nel vivaio, sotto questo aspetto credo sia tre le migliori in Italia. Ci sono dei futuri campioni che dobbiamo far crescere nel modo più veloce possibile, accettando qualche volta qualche errore perché in un gruppo giovane succede. L’esperienza si fa solo con il tempo”.

E ancora: “Io penso che i nostri tifosi si stiano divertendo, c’è un legame tra i ragazzi e i tifosi e la dimostrazione è fuori casa. Quando perdiamo, come a Genova, siamo dispiaciuti per il risultato ma soprattutto per quelli che ci vengono a seguire, mi auguro che più spesso potremo dare soddisfazione a questi splendidi tifosi. Quando manca la vittoria vengono meno le certezze, oggi i ragazzi hanno fatto un’ottima prestazione. Anche sul secondo gol esaudivano una mia richiesta di giocare, perché bisogna essere propositivi, avere personalità. Oggi abbiamo sprecato molte occasione da gol, ma siamo stati bravi a ribaltarla”.