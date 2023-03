Highlights Venezia-Virtus Bologna 68-83, Serie A1 2022/2023 basket (VIDEO)

di Sofia Cioli 20

Il video con gli highlights di Venezia-Virtus Bologna 68-83, sfida valida come ventunesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Dominio delle Vu Nere, avanti dall’inizio alla fine della sfida e sul +22 in due occasioni (42-64 e 59-81). Con questi due punti la Virtus aggancia la prima posizione in classifica a pari merito con l’Olimpia Milano. Di seguito gli highlights.