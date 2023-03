Juventus-Sampdoria, Bremer accusa un problema fisico nel finale: al suo posto Rugani

Problemi fisici per Gleison Bremer nel finale della sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus e Sampdoria, valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. A meno di dieci minuti dal novantesimo, infatti, il difensore brasiliano si è accasciato sul terreno di gioco per poi essere sostituito da Daniele Rugani. Le condizioni fisiche dell’ex Torino verranno valutate nelle prossime ore, ma potrebbe trattarsi di un problema di lieve entità dato che il giocatore si è rialzato ed è uscito sulle sue gambe senza zoppicare vistosamente. Sicuramente si saprà di più tra qualche ora o magari direttamente nella giornata di domani.