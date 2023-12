Highlights Varese-Reggio Emilia 116-93: basket Serie A1 (VIDEO)

di Olivia Carbone 20

Varese vince e convince contro Reggio Emilia, terminando la partita in vantaggio per 116-93. Fondamentali Brown e Hanlan, insieme a un Mannion che sta facendo impazzire gli appassionati del basket. Per i padroni di casa, si tratta della miglior partita della stagione.