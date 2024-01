Highlights Trento-Brescia 69-93: basket Serie A1 2023/2024 (VIDEO)

di Olivia Carbone 15

Brescia vince su Trento per 93-69, al termine di una partita dominata. Il match era valido per la diciassettesima giornata di campionato e la squadra in trasferta conquista così momentaneamente il primo posto in classifica.