Udinese-Milan, Gravina: “Solidali con Maignan, nel calcio non c’è posto per il razzismo”

Tra i tanti messaggi solidali inviati a Mike Maignan, portiere del Milan vittima di insulti razzisti in occasione del match di Serie A contro l’Udinese, non è mancato quello di Gabriele Gravina. “Nel calcio non c’è posto per il razzismo, siamo solidali con Maignan e condanniamo duramente quanto accaduto a Udine. Bene ha fatto l’arbitro a sospendere la gara, non si deve giocare per forza quando accadono questi comportamenti vergognosi” ha detto il presidente della Federcalcio, che ha condannato fermamente quanto accaduto in Friuli. Proprio in virtù dei cori razzisti, nel primo tempo la gara è stata provvisoriamente interrotta per 5 minuti.