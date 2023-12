Highlights Sassari-Venezia 62-73: basket Serie A1 2023/2024 (VIDEO)

di Olivia Carbone 1

Venezia batte Sassari in trasferta per 62-73. Dopo un primo momento di difficoltà, gli ospiti lagunari salgono in vantaggio e gestiscono la partita, portando a casa un’ottima vittoria sul parquet della formazione sarda. Ecco di seguito i momenti salienti dell’incontro.