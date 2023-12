Highlights e gol Milan-Sassuolo 1-0: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Giorgio Billone 23

Il video con gli highlights e i gol di Milan-Sassuolo 1-0, match della diciottesima giornata di Serie A 2023/2024. Primo tempo non entusiasmante dei rossoneri, nella ripresa però al quarto d’ora il vantaggio con la grande imbucata di Bennacer per l’inserimento di Pulisic che la sblocca, mentre i neroverdi non riescono praticamente mai a rendersi pericolosi.

Di seguito ecco le immagini salienti della sfida.

LE PAGELLE