Il video con gli highlights di Djokovic-Ruud, incontro valevole per la seconda semifinale del Masters 1000 di Montecarlo 2024. Impresa del tennista norvegese, che si impone con il punteggio di 6-4 1-6 6-4 e vola in finale nel Principato dopo aver sconfitto per la prima volta in carriera Novak Djokovic. Fino a oggi Ruud non era mai riuscito a vincere neanche un set non solo contro il serbo, ma in generale contro un top-3 della classifica mondiale.