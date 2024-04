Ginnastica ritmica, World Cup Sofia 2024: Farfalle d’argento nell’All-Around a squadre, Raffaeli quarta nell’individuale

A Sofia va in archivio anche la seconda giornata della tappa di World Cup della ginnastica ritmica. E l’Italia festeggia il bel podio delle Farfalle, d’argento nell’All-Around a squadre con un punteggio totale di 68.050 con il quale si sono arrese soltanto a Israele (69.300), riuscendo invece a fare meglio della Bulgaria di bronzo con 67.400. Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Laura Paris hanno mantenuto la seconda posizione già conquistata ieri dopo l’esercizio ai cinque cerchi, con un 31.000 ottenuto oggi nell’esercizio misto con 3 nastri e 2 palle.

Non riesce invece a centrare il podio Sofia Raffaeli per un decimo nella prova individuale. La campionessa di Chiaravalle conclude il concorso generale a 132.500 punti, beffata in terza piazza dall’israeliana Daria Atamanov con 132.600. Sui primi due gradini del podio sono invece salite le due bulgare Boryana Kaleyn (137.300) e Stiliana Nikolova (135.100), le quali hanno fatto un po’ gara a parte rispetto alle avversarie. Sofia, che aveva centrato già le finali di specialità al cerchio e alla palla, domani tornerà di nuovo in scena anche alle clavette dopo il quarto score odierno, mentre non è riuscita a centrare un piazzamento nelle prime otto nell’esercizio al nastro. Diciottesima posizione per l’altra nostra portacolori Milena Baldassarri, che chiude con 122.800 e non riesce a centrare alcuna delle finali di specialità.