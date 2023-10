Highlights Pistoia-Brescia 72-84: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Olivia Carbone 18

Il Brescia vince 84-72 in trasferta contro il Pistoia. La partita viene dominata interamente dagli ospiti, che vincono tutti e quattro i quarti. Il Pistoia cerca di rispondere, ma non trova mai l’opportunità di avvicinare i bresciani e trovare il pareggio. Nel finale, i padroni di casa cercano lo sprint per cercare di diminuire lo svantaggio, ma non è abbastanza per raggiungere il Brescia.