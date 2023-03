Highlights Pesaro-Brindisi 70-100, basket Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 3

Gli highlights di Pesaro-Brindisi, match valevole per la ventesima giornata del campionato di basket di Serie A 2022/2023, in cui la formazione ospite ha spazzato via la squadra padrona di casa mediante l’eclatante punteggio di 70-100. In virtù di questo successo i pugliesi agganciano i marchigiani al quarto posto in classifica con 22 punti. Ecco il video delle azioni salienti e delle migliori giocate della partita.