Il video con gli highlights di Korda-Medvedev 7-6(7) 6-3 7-6(4), match valido per il terzo turno degli Australian Open 2023. Uno splendido Korda demolisce Medvedev e conquista l’accesso per gli ottavi di finale a Melbourne. Vittoria in tre parziali per l’americano contro il numero 8 al mondo dopo tre ore di gioco. Ecco gli highlights del match.