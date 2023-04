Highlights e gol Bayer Leverkusen-Royale Union SG 1-1: Europa League 2022/2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 7

Il video con gli highlights e i gol di Bayer Leverkusen-Royale Union SG 1-1, match valido per l’andata dei quarti di finale di Europa League 2022/2023. Termina in parità il primo round del confronto. Ospiti avanti al 51′ con Boniface, ma ripresi a 7′ dalla fine da Wirtz. Tutto aperto dunque in vista del ritorno in Belgio, che si prospetta più che avvincente. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida.