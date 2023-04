Lech Poznan-Fiorentina 1-4, Italiano: “Grande partita, grazie ai tifosi”

“La squadra ha dimostrato grande consapevolezza e ha fatto una grande partita. Siamo stati bravi a limitare i nostri avversari, hanno fatto gol nell’unica occasione che gli abbiamo concesso, loro rimangono una squadra molto pericolosa ma noi siamo stati molto concreti. Bravi i ragazzi a fare tutto quello che ci eravamo detti. Siamo riusciti ad evitare il loro essere pericoli con gli esterni”. Così l’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, dopo il poker in casa del Lech Poznan nell’andata dei quarti di finale di Conference League: “Ringrazio i tifosi per il coro che mi hanno dedicato, lo condivido con la squadra. A Gonzalez avevo detto che avrebbe fatto una grande partita, ha fatto un assist, un bel gol con un bellissimo colpo di testa. Dispiace per la sostituzione perché nel secondo tempo con quegli spazi poteva fare ancora più male. Dopo l’1-1 è lì che devo fare i complimenti ai miei giocatori perché non era semplice. Siamo rimasti dentro la gara, siamo andati in vantaggio a fine primo tempo e avremmo potuto segnare ancora”.

E ancora: “Poi abbiamo giocato un grandissimo secondo tempo. Siamo stati bravi anche a fare il terzo gol e ad entrare subito in partita con i subentrati. Adesso ci teniamo stretto questo vantaggio. Questa Fiorentina affronta ogni avversario con il massimo dell’attenzione ma solo alla fine della stagione faremo i bilanci. In questa manifestazione stiamo dimostrando grande maturità e abbiamo avuto il merito di essere cresciuti in termini di mentalità, soprattutto avendo tanti giocatori che giocano in Europa per la prima volta”.