Highlights e gol Avellino-Juve Stabia 1-0: Coppa Italia Serie C (VIDEO)

di Olivia Carbone 51

L’Avellino batte la Juve Stabia per 1-0 nella partita valida per gli ottavi di Coppa Italia Serie C, ecco gli highlights della partita del Partenio-Lombardi. I lupi vincono grazie alla rete firmata da Patierno al 53′. La squadra padrona di casa accede in questo modo ai quarti di finale, dove incontrerà la Lucchese, fuori le vespe.