Highlights e gol Catania-Crotone 6-5 dcr: Coppa Italia Serie C 2023/2024 (VIDEO)

di Giorgio Billone 6

Il video con gli highlights e i gol di Catania-Crotone 6-5 dcr, match degli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C 2023/2024. Al Massimino calabresi per tre volte in vantaggio e per tre volte riacciuffati dagli etnei, che poi ai rigori riescono a spuntarla complici i tanti errori dei pitagorici. Per la squadra di Lucarelli ai quarti c’è il Pescara, ragazzi di Zauli eliminati. Di seguito ecco le immagini salienti.