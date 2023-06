Highlights Giro del Delfinato 2023, quinta tappa: Vingegaard domina e prende la maglia (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 1

Gli highlights della quinta tappa del Giro del Delfinato 2023, in cui il danese della Jumbo Visma, Jonas Vingegaard, ha preso il largo andando a vincere in solitaria. Secondo posto in volata per il francese della Soudal Quick-Step, Julian Alaphilippe, che batte il norvegese della Uno-X Pro Cycling, Tobias Johannessen. Per Vingegaard, grazie a questo successo, arriva anche la maglia gialla. Ecco il video dei momenti salienti della corsa e degli attacchi dei corridori.