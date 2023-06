Giochi Olimpici Parigi 2024, Bach ospitato da Macron all’Eliseo

Le Olimpiadi di Parigi sono quasi pronte a partire. Manca poco più di un anno all’inizio dei Giochi Olimpici di Parigi. Per questo, il presidente de CEO Thomas Bach è stato ospitato dal primo ministro francese Macron in quel della residenza di quest’ultimo.

A rendere nota la notizia della visita di Bach, è stato un comunicato del Cio. Le due autorità hanno parlato dei preparativi per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 esprimendo il loro pieno sostegno al comitato organizzatore e al suo presidente, il campione olimpico Tony Estanguet, presente alla riunione. Bach ha ringraziato il presidente Macron per la recente dichiarazione al vertice del G7 a Hiroshima, in Giappone, riguardante l’autonomia dello sport e le condizioni per la partecipazione di atleti con passaporto russo o bielorusso.