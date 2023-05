Highlights e gol Spezia-Torino 0-4: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 17

Gli highlights e le azioni salienti di Spezia-Torino 0-4, match della trentasettesima giornata di Serie A 2022/2023. Due pali per i granata, un rigore e una rete cancellata dal var per gli uomini di Spezzini. Una partita rocambolesca, ma che premia un Torino più preciso negli ultimi trenta metri e con più qualità nel possesso palla. Al 24′ un autogol di Wisniewski indirizza la strada, prima dei gol di Ricci, Ilic e Karamoh. Nel finale il Var cancella il gol della speranza di Nzola, dopo che nel primo tempo era intervenuto per togliere il rigore allo Spezia per un mani precedente di Gyasi.

LE PAGELLE