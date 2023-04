Gli highlights e i gol di PSG-Lione 0-1, sfida valevole per la ventinovesima giornata di Ligue 1 2022/2023. Sconfitta pesante per Messi, Mbappé e compagni, che davanti al pubblico di casa si fanno sorprendere da un Lione attualmente nono in classifica. Nel primo tempo Lacazette sbaglia un rigore causato da un fallo di Donnarumma, ma ci pensa Barcola a segnare al 56′ la rete della vittoria per la formazione ospita.