Liga 2022/2023: Correa salva l’Atletico Madrid nel finale contro il Betis

L’Atletico Madrid batte il Betis 1-0 nel match valido per la 27ª giornata di Liga 2022/2023. Quarta vittoria in fila per la squadra di Simeone, settima nelle ultime dieci con tre pareggi, che sale a 54 punti con 6 punti di vantaggio sulla Real Sociedad, sconfitta in trasferta dal Villareal 2-0, e a 5 punti dal Real Madrid. Il match winner è di Correa, che all’86’ salva i Colchoneros da un pareggio 0-0 che alla fine dei conti non sarebbe stato giusto.