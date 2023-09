Highlights e gol Picerno-Giugliano 4-0: Serie C 2023/24 (VIDEO)

di Christian Poliseno 24

Il Picerno si impone sul Giugliano per 4-0 nella quarta giornata di Serie C 2023/2024, Girone C. Subito vantaggio firmato dai padroni di casa che sbloccano il risultato con Guerra al 2′. Il raddoppio arriva ad inizio secondo tempo, e da qui il Picerno dilaga. Il tris lo firma Albadoro, mentre il poker lo apre all’ultimo minuto di recupero Murano. Di seguito gli highlights del match.