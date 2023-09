F1 GP Giappone 2023, risultati e classifica prove libere 1: Verstappen il più veloce, bene le Ferrari

I risultati e la classifica delle prove libere 1 del Gp del Giappone: ecco dunque i tempi di queste FP1 che aprono il weekend. Max Verstappen non sembra avere rivali sul giro secco, o quantomeno questo è ciò che emerge da questa prima sessione sul circuito di Suzuka. Il pilota della Red Bull chiude in 1:31.467, facendo segnare un tempo migliore di quasi sei decimi e mezzo rispetto a Carlos Sainz, il quale ha preceduto Lando Norris e Charles Leclerc. Una buona Ferrari in ogni caso, soprattutto nella seconda fase dedicata al al passo gara. Ancora indietro Sergio Perez, undicesimo.

CLASSIFICA FP1

1 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda 1:31.647 25

2 55 Carlos Sainz Ferrari 1:32.273 +0.626s 24

3 4 Lando Norris McLaren Mercedes 1:32.392 +0.745s 24

4 16 Charles Leclerc Ferrari 1:32.574 +0.927s 25

5 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 1:32.597 +0.950s 21

6 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 1:32.650 +1.003s 23

7 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 1:32.713 +1.066s 26

8 23 Alexander Albon Williams Mercedes 1:32.991 +1.344s 24

9 40 Liam Lawson AlphaTauri Honda 1:33.005 +1.358s 28

10 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 1:33.040 +1.393s 17

11 11 Sergio Perez Red Bull Racing Honda 1:33.043 +1.396s 25

12 10 Pierre Gasly Alpine Renault 1:33.129 +1.482s 23

13 63 George Russell Mercedes 1:33.310 +1.663s 24

14 27 Nico Hulkenberg Haas Ferrari 1:33.448 +1.801s 24

15 31 Esteban Ocon Alpine Renault 1:33.516 +1.869s 22

16 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:33.699 +2.052s 22

17 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 1:33.860 +2.213s 24

18 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:33.975 +2.328s 23

19 2 Logan Sargeant Williams Mercedes 1:34.212 +2.565s 27

20 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari 1:34.831 +3.184s 23