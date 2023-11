Highlights e gol Foggia-Sorrento 1-1: Serie C 2023/2024 (VIDEO)

di Antonio Sepe 17

Gli highlights e le azioni salienti di Foggia-Sorrento 1-1, match della dodicesima giornata del girone C di Serie C 2023/2024. Termina in parità l’incontro dello Zaccheria, in cui gli ospiti si sono portati avanti con Ravasio ma sono stati raggiunti nella ripresa da Embalo. Di seguito, ecco le azioni salienti del match.